Pour économiser le carburant – Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h? L’ATE rappelle que la Suisse puise dans ses réserves obligatoires de produits pétroliers. Sa proposition: obliger les automobilistes à lever le pied. Sonia Imseng DÉVELOPPEMENT SUIT

L’ATE souhaite que les usagers de la route roulent à une vitesse maximale de 100 km/h sur l’autoroute, afin de préserver le carburant. CHRISTIAN BRUN

On commence à le comprendre, la nouvelle tendance avant l’arrivée de l’hiver, c’est de trouver des parades afin d’économiser de l’énergie en Suisse pour éviter une pénurie. On parle beaucoup de l’électricité et du chauffage, et tant au niveau politique qu’au sein de la société, de nombreuses solutions sont avancées pour assurer l’approvisionnement. Mais le carburant est aussi sous pression: l’Association Transports et Environnement (ATE) exige, dans un communiqué diffusé ce mardi, d’abaisser en urgence la vitesse maximale sur les autoroutes de 120 à 100 km/h.

Le Conseil fédéral a décidé vendredi dernier de libérer les réserves obligatoires de produits pétroliers (essence, diesel, mazout et kérosène). L’approvisionnement en huiles minérales est limité «d’une part en raison de goulets d’étranglement logistiques sur le rail et d’autre part du faible niveau du Rhin», rappelle l’ATE.

De plus, «le passage du gaz au mazout dans les installations biocombustibles et l’utilisation éventuellement nécessaire de groupes électrogènes de secours en hiver entraînent une augmentation des besoins en produits pétroliers».

Adapter sa mobilité

Il est temps, selon l’association, d’adapter le trafic routier ainsi que la mobilité individuelle pour «un effet immédiat». En réduisant la vitesse maximale sur l’autoroute, mais également en renonçant aux déplacements en voiture «non urgents», et en utilisant les transports publics. Il faudrait même parcourir les petites distances à vélo ou à pied. Tout cela permettrait de surcroît de réduire les émissions de CO₂.

Finalement, l’ATE note qu’une conduite «efficace sur le plan énergétique» permet de réduire la consommation de carburant de 15%.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction Tamedia. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. Elle a également travaillé pour la RTS, Le Temps, Le Courrier. Plus d'infos @SoniaImseng

