Décryptage – Faut-il imposer les uniformes à l’école? Relancée par Brigitte Macron, l’idée d’une tenue obligatoire pour tous les établissements scolaires refait son chemin. Les arguments de ses défenseurs? Développer les performances et les valeurs humaines des élèves. Nicolas Poinsot

Dans la série «Wednesday,» le personnage de Mercredi Addams n’est pas vraiment enchanté de porter son uniforme scolaire et l’adapte à sa guise. © COURTESY OF NETFLIX

«J’ai porté l’uniforme comme élève: quinze ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l’ai bien vécu.» En une phrase donnée au journal Le Parisien le 11 janvier 2023, la première dame française Brigitte Macron a relancé le sempiternel débat sur l’intérêt – ou non – d’imposer l’uniforme dans les établissements scolaires publics. Il faut dire que la question, tel un chewing-gum qui reste scotché sous la semelle, hante depuis des années les discussions dans les rangs des parlementaires, pédagogues et universitaires.