PIERRE ALBOUY

Comme un marronnier intervenant tous les deux ans environ, notre groupe de presse communique à la rédaction les économies à réaliser. Dans les réunions du personnel, toutes les méninges s’activent pour éviter des licenciements. On renonce à tel budget piges, on se serre dans les locaux pour libérer des espaces à louer, etc. Cette fois, ça discutait sévère par rapport aux commentaires en ligne sous les articles de notre site internet. Pour modérer ces commentaires – soit supprimer ceux qui tombent sous le coup de la loi en étant racistes, prônant le terrorisme, etc. le journal étant légalement tenu pour responsable – on fait appel à une entreprise externe. Ce qui a un coût.

Faut-il se passer de ce mandat? Et donc supprimer les commentaires tout de go? La guerre des tranchées entre les journalistes repart. Il y a ceux qui souhaitent de longue date supprimer la possibilité de commenter les articles et ceux qui s’y opposent. Alors ces derniers ne le font pas uniquement par utopie démocratique, mais observent que cela a une incidence positive sur le trafic généré, le nombre de minutes de lecture sur les articles, le nombre de clics. Soit des données monétisables auprès de la publicité. Et aussi, qu’il vaut mieux – économiquement parlant – que les commentaires s’écrivent sur notre site plutôt que sur Facebook. Tandis que ceux qui souhaitent les voir disparaître, tout en reconnaissant de rares perles et des corrections parfois utiles, sont excédés par le niveau de débat général, même quand il ne contrevient pas à la loi. Pour eux, l’image de marque du journal est écornée. Par ailleurs, ils constatent que des personnes que l’on souhaiterait interviewer refusent justement à cause des commentaires injurieux sur le site.

Et vous, qu’en pensez-vous? N’hésitez pas à nous le faire savoir… en commentaire.



