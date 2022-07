Pénurie d’énergie – Faut-il faire le plein de mazout maintenant? Les prix du gaz et de l’électricité flambent. Le Conseil fédéral recommande de faire le plein des citernes à mazout à six mois de l’hiver. Mais pourquoi? Sébastien Jubin

Pourquoi faire le plein maintenant? Pour éviter des embouteillages plus tard en termes de logistique, expliquent les acteurs de la branche. SONNTAGSZEITUNG/BRUNO SCHLATTER

Alors que les températures estivales caressent la peau et chauffent nos habitations et que l’hiver semble à des années-lumière, la pénurie d’énergie menace. Et si des manques de gaz et d’électricité venaient à se confirmer, les Suisses seraient appelés à en subir les effets.