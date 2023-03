À l’ère de la haute technologie – Faut-il encore savoir taper à 10 doigts sur son clavier? Notre journaliste regrette de n'avoir jamais appris à taper correctement. Vu les avancées technologiques, a-t-il raison de vouloir y remédier? Philippe Zweifel Sebastian Broschinski

Sans déconner: le comique Stan Freberg écrit un de ses numéros en étant installé au milieu d'une piscine, en 1962. Getty

226 frappes par minute. Cela correspond à 35 mots. C'est la vitesse moyenne à laquelle je tape. Au cours des sept derniers jours, la majorité des utilisateurs et utilisatrices du site Typing-Speed.net ont été nettement plus rapides. Un certain Roger, d'Angleterre, a même atteint 856 frappes. Je suis classé en 1357e position sur 2145. Seul réconfort: ma marge d'erreur est relativement faible. Dans le petit texte que j'ai dû taper durant une minute, il n'y avait que trois fautes de frappe, Roger en a commis douze.