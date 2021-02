Passé colonial allemand – Faut-il déboulonner Bismarck? Cent cinquante ans après la création de l’empire et la nomination de son premier chancelier, Otto von Bismarck, des voix réclament le démontage de sa statue à Hambourg, symbole des crimes de l’Allemagne en Afrique. Christophe Bourdoiseau, Berlin

La rénovation de la statue de Bismarck à Hambourg déchaîne les passions. Ce colosse de pierre a été offert il y a un siècle par les marchands de la ville qui s’étaient enrichis grâce à la politique coloniale. AFP

Avec ses 34 mètres de hauteur, la statue de Bismarck trône fièrement au-dessus du centre de Hambourg. C’est un colosse de granit de 625 tonnes, un guerrier armé d’une grande épée et symbolisant l’unité de l’Allemagne. Mais ce monument historique, que la ville rénove actuellement pour 9 millions d’euros, a pris une dimension politique qui menace désormais son existence.

Otto von Bismarck, qu’on avait laissé tranquille sur son piédestal depuis plus d’un siècle sans jamais se poser trop de questions, est rattrapé depuis un an par le débat postcolonial qui touche la planète entière. L’idée d’un démontage fait désormais son chemin depuis les revendications de plusieurs historiens et de «Black Lives Matter», le mouvement mondial de lutte contre le racisme systémique envers les Noirs.