Moins de patients aux soins intensifs – Faut-il craindre un rebond Covid avec l’arrivée du froid? Malgré des hospitalisations graves en baisse, la levée du certificat Covid n’est pas envisagée avant mi-novembre. Voici pourquoi. Arthur Grosjean

L’hiver favorise la circulation du virus. Mais la Suisse est mieux armée qu’en 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey) KEYSTONE

Alain Berset l’avait promis. Dès que les hôpitaux ne sont plus en surcharge, on peut envisager la levée du certificat Covid pour les restaurants, les cinémas et les fitness. Ce moment est-il venu? À première vue, oui. Les soins intensifs se vident de façon continue ces dernières semaines. Alors que la Suisse comptait environ 300 patients Covid dans ces unités au début septembre, ils ne sont plus désormais que 113.

Certains cantons, comme le Jura, Bâle-Campagne, Glaris, Schwytz ou Schaffhouse, n’ont plus un seul patient Covid aux soins intensifs. Le Valais en dénombre un seul. Vaud en compte 7 sur 69 lits occupés et Genève 6 sur 28, soit proportionnellement deux fois plus.