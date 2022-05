Nouvelle épidémie – Faut-il craindre la variole du singe détectée en Suisse? La maladie, active dans certaines régions africaines, connaît une expansion inédite en Europe. Les gens guérissent en général spontanément. Caroline Zuercher

Chez les malades, il est typique de développer une éruption cutanée avec des vésicules ou des pustules. Celles-ci commencent souvent sur le visage, avant de s’étendre sur d’autres parties du corps. (Keystone/AP/CDC )

Un cas de variole du singe a été diagnostiqué dans le canton de Berne. La maladie a été confirmée samedi, suite à des analyses au laboratoire de Spiez et aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Selon la «NZZ am Sonntag», le patient, un homme d’âge moyen infecté dans un pays européen, présente des symptômes légers et s’est isolé. Ses contacts potentiels ont été informés.