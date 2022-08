Vie numérique – Faut-il craindre à terme la fin du numérique? L’avenir est au numérique, mais ses ressources ne sont pas éternelles et le stockage des données a ses limites. On fait le point. Pascal Gavillet

Le nombre d’appareils numériques sur terre, fin 2021, se situait entre 35 et 45 milliards. AFP

Rien n’est éternel. Même pas les ressources numériques. Qui mine de rien s’épuisent, sans qu’on en soit réellement conscients. Grisés par l’attrait de la nouveauté, des défis technologiques, des métavers et de la réalité virtuelle, les géants de la tech se croient immortels et invincibles. Mais l’avenir pourrait leur donner tort. À leur décharge, le flou demeure sur ce futur. En dehors de la pollution numérique, un véritable fléau éclipsé en ce moment par le dérèglement climatique, qui répond, il est vrai, à une urgence bien plus alarmante, plusieurs scénarios et constats semblent se dessiner pour ce qui concerne ces évolutions technologiques apparemment sans fin.