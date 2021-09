Covid-19 en Colombie – Faut-il avoir peur du variant Mu? Cette mutation du coronavirus représente désormais la majorité des contaminations en Colombie, son pays d’origine. En Suisse, seuls quelques cas ont été enregistrés. Yannick Van Der Schueren

Le variant Mu est à l’origine de la vague épidémique meurtrière de ce printemps en Colombie. AFP

Après l’Alpha, le Bêta et le Delta, voici le Mu. C’est ainsi que l’OMS a baptisé le nouveau mutant du Sars-CoV-2 venu rejoindre cette semaine la liste des «variants à suivre». Quelques cas ont été identifiés en Suisse, mais «rien à voir avec le Delta», classé comme «préoccupant» par l’agence onusienne et responsable de près de 99% des contaminations dans notre pays, rappelle les professeurs Antoine Flahault et Didier Trono.

«Le variant Mu n’est pas nouveau. Il est apparu en Colombie en janvier dernier où il a joué un rôle probablement important dans la forte vague qui a touché le pays et dont le pic a été observé à la fin juin», explique Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à Genève.