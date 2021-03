Exposition non autorisée – Faut-il aller voir Banksy à Bâle? Une centaine de pièces et surtout des sérigraphies d’œuvres du Britannique sont exposées au Centre de Congrès. Florence Millioud-Henriques

Les pièces iconiques du street artist, dont «Girl with a balloon», sont présentes en version papier. Keystone

La méthode n’est ni convenue, ni vraiment politiquement correcte, mais une partie de la réponse tombe une fois à la caisse de «Banksy Building Castles», une exposition non autorisée. On frôle l’interdit, la formule est même très vendeuse, sauf que le prix l’est un peu moins: il faut débourser 24 francs à partir de 16 ans pour avoir accès à une centaine d’œuvres du plus célèbre des artistes anonymes!

Si la jauge est celle du rapport qualité-prix, c’est très surfait en comparaison des 25 francs pour voir «Rodin et Arp» à la Fondation Beyeler ou des 26 francs pour profiter de la rétrospective «Sophie Tauber-Arp» au Kunstmuseum de Bâle. Deux expositions muséales, imaginées pour accompagner le visiteur dans une œuvre, son évolution, sa contextualisation. Mais si la jauge est celle d’un fort intérêt, voire d’une passion pour le phénomène britannique du street art, pourquoi pas?