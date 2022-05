Encre Bleue – Fausse Julie en hacker du dimanche L’autre jour, un curieux message provenant de julie@tdg.ch est arrivé sur julie@tdg.ch. Que je vous raconte. Julie

Hacker using laptop. Lots of digits on the computer screen. Getty Images/iStockphoto

En tant que Julie III, je suis encore dans le rodage de mes nouvelles fonctions. Notamment la boîte mail par laquelle arrivent vos histoires. L’autre jour, surprise. Un curieux message provenant de julie@tdg.ch est arrivé sur julie@tdg.ch . Dans un style peu littéraire mêlant le vous et le tu – «J’ai un accès complet à votre compte de messagerie. Je t’observe depuis quelques mois maintenant», – on me somme de verser fissa «1450 euros» sur une adresse bitcoin, sous peine d’envoyer une vidéo à tous mes contacts où je serais en train de «me contenter» devant mon écran. «Je vous donne 48 heures pour payer. La minuterie fonctionnera lorsque vous verrez cette lettre. Si je constate que vous avez partagé ce message, la vidéo sera immédiatement distribuée», me prévient-on.

Diantre, mes heures passées devant des vidéos de chatons et de gens qui font des chutes loufoques (impayable, essayez) ont-elles donc été épiées? Plus sérieusement, l’astuce pour extorquer de l’argent à des inconnus de manière massive est archiconnue. Or, ce qui m’intrigue, c’est que le courriel provienne de ma propre adresse. Comment se fait-ce? Le pirate est-il effectivement parvenu, comme il le prétend, à entrer dans ma messagerie, et à «avoir accès à tous mes contacts»?

Un coup de fil à notre support informatique basé à Lausanne (ma foi…) lève le voile sur ce mystère: «Non, c’est du bluff, m’explique Oscar. D’autant plus que l’adresse n’est qu’une liste de diffusion, qui permet de rediriger les e-mails adressés à Julie à ta propre messagerie. Du coup, n’importe qui hors de l’entreprise peut créer une adresse avec ce même nom, et t’envoyer un message.» Il rappelle aussi des conseils de base, à savoir ne jamais cliquer sur un lien suspect et placer illico l’e-mail dans la corbeille. Nous voilà avertis!



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.