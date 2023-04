Formule 1 – Fausse interview de Michael Schumacher: la rédactrice en chef du magazine limogée La rédactrice en chef du magazine allemand «Die Aktuelle», coupable d’avoir publié une fausse interview de l’ancien champion du monde réalisée avec une intelligence artificielle, a été relevée de ses fonctions.

Michael Schumacher n’est plus apparu en public depuis son accident, fin décembre 2013. AFP

La rédactrice en chef du magazine allemand Die Aktuelle, qui a publié une fausse interview de Michael Schumacher réalisée avec une intelligence artificielle, a été limogée, a annoncé ce samedi le groupe de médias Funke.

«Cet article de mauvais goût et trompeur n'aurait jamais dû paraître. Il ne correspond en aucun cas aux normes de journalisme que nous – et nos lecteurs - attendons d'un groupe comme Funke», déplore dans un communiqué Bianca Pohlmann, directrice des magazines du groupe Funke. «La rédactrice en chef de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, qui assumait la responsabilité journalistique du magazine depuis 2009, est relevée de ses fonctions à compter» de ce samedi, ajoute-t-elle, en présentant ses «excuses» à la famille du légendaire pilote allemand de Formule 1.

Le magazine s'était targué d'avoir obtenu un entretien avec Michael Schumacher, le premier depuis son accident de ski et son grave traumatisme crânien fin 2013 dans les Alpes françaises.

Sa famille veut porter plainte

Mercredi, le magazine, spécialisé dans les informations people, a publié l’«interview» et révélé qu'elle avait été générée par une intelligence artificielle. L'article comportait des citations attribuées à Schumacher et évoquant sa vie familiale depuis l'accident, ainsi que son état de santé.

Après cette publication, la famille de l'ex-champion avait annoncé son intention de porter plainte. La famille de Michaël Schumacher, aujourd'hui âgé de 54 ans, protège scrupuleusement l'intimité de l'ancien champion, qui n'a pas été vu en public depuis son accident. Quasiment aucune information n'a filtré depuis concernant son état de santé. Champion le plus titré de l'histoire de la Formule 1 avec sept couronnes, à égalité avec Lewis Hamilton, qui lui a succédé chez Mercedes, il avait quitté l'hôpital six mois après son accident et avait été installé dans un lit médicalisé de la villa familiale à Gland.

