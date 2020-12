Lutte contre le Covid-19 – Faudra-t-il être vacciné pour assister à un concert en 2021? L’association professionnelle des organisateurs suisses de spectacles et festivals envisage de rendre le vaccin obligatoire. Donnez-nous votre avis. Patrick Monay

Paléo Avant un concert aux Arches, le 19 juillet 2018. Pour retrouver de telles ambiances, faudra-t-il obligatoirement passer par la vaccination contre le coronavirus? Anne Bichsel/24heures

Et s’il fallait être vacciné contre le Covid pour pouvoir participer à un grand événement en 2021? Les organisateurs de grands événements envisagent cette éventualité, rapporte ce dimanche le «SonntagsBlick». Il s’agirait de rendre la vaccination obligatoire pour les visiteurs. C’est une question de sécurité de planification pour les mois et les années à venir, explique au journal alémanique Stefan Breitenmoser, directeur de l’association professionnelle des organisateurs suisses de concerts, spectacles et festivals.

La question se pose également en ce qui concerne les grands événements sportifs. Pour sa part, la Swiss Football League clarifie ce que signifierait une vaccination obligatoire pour le football, pour les joueurs et pour les stades. La question est de savoir si une telle obligation est légalement admissible. Selon l’Office fédéral de la justice (OFJ), il devrait être légalement possible de traiter différemment les personnes vaccinées et non vaccinées.

Scepticisme dans le secteur de la santé

Autre point sensible: le domaine de la santé. Employeurs et syndicats appellent les professionnels du secteur à se faire vacciner, selon la «NZZ am Sonntag». Ils veulent ainsi contrer le scepticisme que nourrissent de nombreux employés de foyers et d’hôpitaux. Les partenaires sociaux ont adopté un papier de position sur le sujet.

Les associations actives dans le domaine des soins déconseillent néanmoins d’ordonner la vaccination. C’est ce qui ressort d’un document signé par les responsables de l’association des maisons de retraite Curaviva, de l’association des hôpitaux H+ et de Spitex Suisse (aide et soins à domicile). Il est important de respecter les décisions individuelles des employés en ce qui concerne la vaccination, relèvent-ils. Selon le Syndicat des services publics (SSP), certains homes et hôpitaux ont déjà exercé des pressions dans ce sens.