Rencontre – Farid Bentoumi voit «Rouge» et son film est à découvrir Le cinéaste franco-algérien a réalisé un film engagé et citoyen qui aurait dû être dévoilé à Cannes l’an dernier. On l’a rencontré à Genève. Pascal Gavillet

Farid Bentoumi: «Mes parents étaient très engagés et je me suis toujours demandé s’il y avait une transmission de l’engagement.» DR

C’est un cinéma social, citoyen, engagé et conscient que réalise Farid Bentoumi. Dans «Rouge», il accompagne du regard une infirmière fraîchement embauchée dans une usine chimique où travaille son père. Elle ne tarde guère à y découvrir des secrets pas bien écologiques sur les trafics de cette entreprise, via l’enquête d’une journaliste qu’elle croise. Tel est dans ses grandes lignes le résumé d’un film qui est au cinéma français ce qu’«Erin Brockovich» de Soderbergh ou «Dark Waters» de Todd Haynes sont pour l’establishment mainstream américain. «Le film est né aussi du souvenir de mon père, rapporte Farid Bentoumi, qui nous a rendu visite à Genève il y a quelques jours. Mes parents étaient très engagés et j’y ai beaucoup réfléchi. En me demandant ce que j’avais pris d’eux à ce niveau-là. Et s’il y avait une transmission de l’engagement.» Autrefois acteur, Farid ne veut plus du tout jouer aujourd’hui pour se dédier uniquement à la réalisation. «En revanche, je regrette de ne plus faire de théâtre. Je suis souvent venu en Suisse avec des pièces, à Neuchâtel, Locarno ou Genève.»

Cela dit, son exigence comme cinéaste est totale. «Mon film est le reflet d’un point de vue unique, celui de Nour, l’héroïne que joue Zita Hanrot. C’est par son prisme qu’on rentre dans l’histoire et c’est ce qui me permet de traiter de sujets plus larges, de ne pas rester sur une seule thématique. C’est bien pour ça qu’elle est de toutes les séquences, il n’y en a pas une sans elle.» Un parti pris que le réalisateur a hérité des Dardenne, qui sont coproducteurs du film. «Eux aussi suivent parfois leurs héros ou héroïnes du début à la fin.»

Le film a été en partie écrit aussi pour Sami Bouajila. «C’est le meilleur acteur de sa génération, tranche Farid. Il est juste génial. Avec lui, je peux diriger le personnage et non pas seulement le comédien. Et Zita Hanrot est à mes yeux sa fille naturelle. Elle peut plonger très loin dans l’émotion. Le reste du casting me comble, forcément. Céline Sallette est une révoltée dans la vie et Olivier Gourmet un cadeau des Dardenne, en quelque sorte. D’ailleurs, ces derniers interviennent très peu, sinon au montage.» En 2020, année maudite pour le cinéma, «Rouge» aurait dû être montré à Cannes dans une section officielle. En lieu et place, le festival n’ayant pas eu lieu, le film n’a hérité que de son label. «C’est une très grande frustration, regrette le cinéaste. Surtout avec un film destiné à toucher les gens. Il aurait eu une résonance à l’international.» L’un des films à découvrir en ce moment.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.