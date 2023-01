Patinage artistique – Fantastique médaille de bronze pour Lukas Britschgi Le Schaffhousois a terminé troisième des championnats d’Europe après un programme libre renversant. Un podium suisse attendu depuis 12 ans. Yves Desplands

Lukas Britschgi a ébloui avec son programme libre. AFP

C’est un résultat exceptionnel qu’a réalisé Lukas Britschgi, vendredi aux championnats d’Europe à Espoo, en Finlande. Le jeune Schaffhousois de 24 ans a décroché le bronze avec 248,01 points, derrière le Français Adam Siao Him Fa (267,77) et l’Italien Matteo Rizzo (259,92).

Cinquième après le programme court mercredi, Britschgi s’est laissé emporter dans son programme libre pour finalement décrocher une médaille un peu inespérée en réalisant la deuxième meilleure note de la journée.

Depuis Stéphane Lambiel et sa troisième médaille d’argent aux Européens en 2010 (après 2006 et 2008) et Sarah Meier, en or en 2011, c’est la première fois qu’un Suisse monte sur le podium d’une compétition continentale.

Sixième à Skate Canada et septième au GP de France cette saison, le triple champion de Suisse a franchi un nouveau cap en Finlande.

