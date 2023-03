Skicross – Fanny Smith regoûte à la victoire La Vaudoise a remporté l'épreuve de Coupe du monde de Veysonnaz. Sa première victoire de la saison. Robin Carrel Veysonnaz

Fanny Smith s’est imposée dimanche «à domicile» devant le public valaisan de Veysonnaz. DR

Fanny Smith a réussi la journée parfaite, en gagnant toutes ses séries, avant de s'imposer en finale sans trembler. La Suissesse a devancé la Française Jade Grillet-Aubert et la Canadienne Marielle Thompson. Il s'agit de la première victoire de l'Helvète depuis le 13 mars 2021 à Sunny Valley, en Russie, et de son 30e succès en Coupe du monde.

Fanny Smith a ainsi fait un pas vers la deuxième place au classement général de la Coupe du monde, grâce à ce succès retrouvé. La Suédoise Sandra Naeslund était finalement absente des débats, elle qui avait chuté dans l'aire d’arrivée, jeudi à l'entraînement. La championne olympique et du monde souffre d'un genou, selon la presse suédoise.

La Genevoise Sixtine Cousin a été éliminée dès les quarts de finale et les autres Suisses n'ont pas brillé non plus. Seul Marc Bischofberger a couru la demi-finale, pour finalement se classer septième.

