Skicross – Fanny Smith est entrée dans la légende de son sport En s'imposant à Idre Fjäll (Suède), la Vaudoise est devenue seule détentrice du plus grande nombre de victoires en Coupe du monde: 27 en tout!

La Vaudoise Fanny Smith est entrée dans l’histoire du skicross en ce dimanche. A Idre Fjäll (Suède), elle a décroché sa 27e victoire en Coupe du monde, ce qui fait d’elle la seule détentrice du record (elle avait égalé les 26 succès de la Française Ophélie David mercredi).

En finale, la Vaudoise a, fidèle à son habitude, pris la tête dès le départ. Mais, à la différence de samedi où elle s’était fait rattraper par deux adversaires dans les sauts de la partie finale, elle a cette fois tenu bon.

Elle a franchi la ligne d’arrivée avec une avance confortable sur la Française Alizée Baron (2e) et sa grande adversaire en Coupe du monde, la Canadienne Marielle Thompson (3e). Autre Suissesse qualifiée pour la finale, la Grisonne Talina Gantenbein a pris la quatrième place. La Bernoise Sanna Lüdi a pour sa part terminé à la neuvième place.

Cette victoire historique permet à Fanny Smith de prendre le large au classement de la Coupe du monde: avec un total provisoire de 585 points, elle précède désormais Marielle Thompson (378) de plus de 200 points.

Regez et Lenherr sur le podium

Ce dimanche aura été une belle journée pour le skicross suisse. Quelques minutes après la victoire de Fanny Smith, le Bernois Ryan Regez et le Saint-Gallois Jonas Lenherr ont pris respectivement la 2e et la 3e places de la finale masculine, remportée par le Canadien Howden Reece.

Les autres Suisses ont terminé plus loin. L’Appenzellois Marc Bischofberger s’est classé 11e, et les Grisons Alex Fiva, Joos Berry et Armin Niederer respectivement 12e, 19e et 23e.