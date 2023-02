Ski freestyle – Fanny Smith décroche une sixième médaille mondiale La Vaudoise a terminé à la troisième place de la finale des Mondiaux de ski-cross, à Bakuriani (Géorgie). Victoire de la Suédoise Sandra Näslund. Échec des Suisses du côté masculin. Renaud Tschoumy

Fanny Smith a remporté une sixième médaille mondiale. AFP

La Vaudoise Fanny Smith (30 ans) a glané sa sixième médaille mondiale, ce dimanche à Bakuriani (Géorgie). Elle a en effet récolté le bronze au terme d’une course évidemment remportée par la Suédoise Sandra Näslund, qui a remporté sa 19e victoire consécutive.

Longtemps décrochée, Fanny Smith est revenue sur la fin, et elle a été à quelques centimètres d’arracher l’argent devant l’Autrichienne Katrin Ofner. Eliminées en demi-finale, la Genevoise Sixtine Cousin (5e) et la Grisonne Talina Gantenbein (6e) ont pris les deux premières places de la petite finale.

Du côté masculin, c’est la soupe à la grimace. En l’absence de Ryan Regez et d’Alex Fiva (blessés), Joos Berry, Marc Bischofberger et Jonas Lenherr ont tous passé le cap des 8es de finales, mais ils se sont tous fait éliminer en quarts de finale. La victoire est allée à l’étonnant Italien Simone Deromedis – jamais vainqueur en Coupe du monde –, qui a précédé l’Allemand Florian Wilmsmann et le Suédois Erik Monaerg.

