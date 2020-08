Ces showrunners qui créent les séries dont nous sommes fous (3/6) – Fanny Herrero a fait le succès de «Dix pour cent» Le métier vient des États-Unis, mais en France aussi, on trouve des créateurs scénaristes qui se font un nom. Portrait d’une «showrunneuse» qui marque de sa plume l’univers télévisuel. Anne-Catherine Renaud

Fanny Herrero La créatrice scénariste est attirée par les personnages, le texte, la dramaturgie et répète haut et fort que la place de la femme dans la société est au cœur de ses préoccupations. Eric Dessons/JDD/SIPA

En France, les showrunners se comptent sur les doigts d’une main. La Toulousaine Fanny Herrero, 46 ans, en fait partie. Fille du célèbre entraîneur de rugby Daniel Herrero, elle s’est distanciée d’une longue lignée de rugbymen pour marquer des buts dans sa catégorie: l’écriture à la télévision. On la connaît d’abord pour la série «Dix pour cent», qu’elle a créée et marquée de sa patte, drôle et féministe.