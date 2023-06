Festival à Genève – Fanfare techno pour l’anniversaire de l’AMR aux Cropettes C’est au bord du lac, devant le monument Brunswick, que les musiciens de O.U.M.P.H. ont ouvert le bal, avant de défiler jusqu’au parc, où les concerts battent leur plein jusqu’à dimanche. Fabrice Gottraux

Le 40 e AMR aux Cropettes a débuté mercredi 28 juin au monument Brunswick avec la fanfare techno O.U.M.P.H. NICOLAS DUPRAZ

O.U.M.P.H., cela veut dire Organisme Utopique de Mécanique Pulsée Hexadécimale. Hexadécimal, soit la base 16 en mathématique. Ou quatre fois la mesure de quatre temps. Comme la techno. De la musique «boum boum» comme on disait dans le temps. Exactement ce que produit la grosse caisse de la fanfare O.U.M.P.H, pulsant comme un beau diable sous le feu des cuivres, trombones, trompettes et autres soubassophones qui, eux, vrombissent et pétaradent sous le soleil de la rade.

La scène se déroule dans la rue, mercredi 28 juin. Il fait chaud. La clique a investi le parvis du monument Brunswick, jusqu’à finir dans le bassin, les pieds dans l’eau. La musique souligne le caractère solennel de l’instant. L’AMR, association phare du jazz en terres genevoises, célèbre sa 40e sortie au parc des Cropettes. L’association, elle, fête les 50 ans de sa fondation.

Le legs du duc

Pourquoi le monument Brunswick? Parce que le fameux duc, Charles II de son nom, prince allemand déchu, dont le corps embaumé «à la manière des Égyptiens», raconte l’historien de l’art David Ripoll, repose sous l’édifice, était également un sacré mélomane, ainsi qu’un homme d’affaires de premier plan. D’où sa fortune, dont il léguera la totalité à la Ville de Genève à sa mort en 1873, indique le Dictionnaire historique de la Suisse.

Ainsi, les autorités pourront payer la dette publique, améliorer les axes routiers, construire des écoles, des abattoirs à la Jonction et faire ériger le Grand Théâtre. En outre, cet héritage permettra encore d’acheter, à la famille Cropet, quelques parcelles sur la Rive droite qui, avec cet autre don des sœurs Odier-Beaulacre, constituera le parc des Cropettes.

Condition sine qua non des dites sœurs: le site devrait nécessairement rester accessible au public. Fin de l’historique, évoquée par l’architecte et chanteuse Anna Grichting. La fanfare file en procession vers le parc, suivie par les officielles de l’AMR et un peu de public.

Mercredi 28 juin 2023, arrivée de la fanfare O.U.M.P.H. au parc des Cropettes pour le 40 e AMR aux Cropettes. NICOLAS DUPRAZ

Aux Cropettes comme chaque été, on croise le catalogue complet de l’AMR, près de cinq cents membres actuellement – «L’association ne s’est jamais aussi bien portée», selon son cofondateur, Sandro Rossetti. Où l’on croise, bien évidemment, Béatrice Graf, batteuse et militante, dont le savoir-faire en matière d’activisme doit beaucoup, c’est elle qui le rappelle, à l’esprit d’origine de l’AMR.

Aux débuts, Béatrice Graf était l’une des rares femmes sinon la seule participant activement à ce collectif essentiellement masculin. Fort heureusement, les choses ont changé. Aujourd’hui, de nombreuses musiciennes ont intégré les divers comités décisionnels de l’AMR. Dont ce «comega», soit la «commission féministe pour l’égalité», récemment instituée.

Toute la structure établie dans le bâtiment du Sud des Alpes, ses ateliers, ses concerts à l’étage, à la cave, ses réunions encore, rien n’échappe à l’œil attentif de Rémi Borgeaud. Au réalisateur genevois, l’AMR a commandé un documentaire. Le métrage s’annonce des plus fouillés, que l’association devrait présenter au public en juin de l’année prochaine, lors du prochain AMR aux Cropettes, bien entendu. D’ici là, on festoie dans le parc, et l’on note déjà le rendez-vous suivant, cet automne pour les 50 ans de l’AMR.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.