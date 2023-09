Familles – Que faire pour le Jeûne genevois? Découvrez notre sélection de sorties pour petits et grands afin de profiter de ce jeudi férié et, pour les chanceux, d’un week-end prolongé. Lorraine Fasler

Les juniors aussi peuvent taper des balles au Signal de Bougy, du lundi au dimanche de 10 h à 19 h. Comptez 6 francs pour les enfants et 8 francs pour les adultes. PHILIPPE MAEDER

Ce jeudi, c’est le Jeûne genevois. Les habitants du canton ne sont pas tous incollables sur l’histoire de cette fête, mais ils comptent bien profiter du jour férié. Si vous ne connaissez ni l’origine de cette coquetterie du bout du lac ni votre programme pour les jours à venir, la «Tribune de Genève» se charge de remédier à ces deux lacunes.

Pour commencer, un point historique. Genève aurait observé un premier jeûne en 1567, en signe de solidarité pour les protestants lyonnais réprimés. À Genève, traditionnellement, des tartes aux pruneaux sont préparées ce jour-là. Elles constituaient initialement le seul repas de la journée, qu’il était possible de préparer la veille.

En 2023, soyons francs, le Jeûne genevois est surtout perçu comme une pause bienvenue, peu après la rentrée scolaire, surtout par les Genevois qui en profitent pour faire le pont. Qu’il soit question d’une journée ou d’un week-end prolongé, les activités ne manquent pas pour occuper les petits comme les grands.

Au vu de la température prévue qui pourrait avoisiner les 30 degrés, les jeunes parents apprécieront évidemment la présence des différentes pataugeoires du canton. À commencer par celle du bois de la Bâtie, où l’on peut se réfugier sous l’ombre des arbres et profiter de saluer les paons et autres animaux en tout genre à quelques mètres de là. N’oubliez pas non plus que le Jardin botanique est ouvert de 8 h à 21 h, même les jours fériés, et que son entrée est gratuite!

Aux Evaux, ce jeudi férié peut être l’occasion de s’essayer au padel tennis sur les nouveaux terrains du parc. Ceux qui préfèrent l’aventure au cardio se tourneront vers le parcours d’accrobranche du parc, le seul du canton! Le Parc Aventure vous accueille dès 3 ans sur les 3 parcours «mini» réservés aux plus jeunes et dès 7 ans sur les 8 parcours aériens. Les réservations sont fortement recommandées, au minimum 4 h avant la session souhaitée.

Entre opéra et Lego

Samedi, la Maison des arts du Grütli, qui fut une école jusqu’en 1969, organise deux visites guidées pour faire découvrir son histoire, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Le dimanche, osez entrouvrir les portes du Grand Théâtre afin d’assister à la répétition du Chœur et du Ballet! Des ateliers pour enfants, des visites pour adultes et des parcours découvertes vous attendent dès 11 h (entrée libre).

«Au Cirque Knie, les enfants de 3 à 12 ans paient la moitié du prix l’après-midi ainsi que les dimanches et jours fériés à 10 h 30 et 18 h.»

Toujours dans le quartier de Plainpalais, il ne vous aura pas manqué que la famille Knie a posé comme chaque année ses valises et son chapiteau sur la plaine pour un nouveau show… sous l’eau cette fois-ci. La relève est assurée avec Chanel Knie, 12 ans, et Maycol junior, 5 ans. À noter que côté spectateurs, les enfants de 3 à 12 ans paient la moitié du prix l’après-midi ainsi que les dimanches et jours fériés à 10 h 30 et 18 h. Les petits de moins de 3 ans assistent gratuitement au spectacle, mais n’ont pas droit à un siège. Le spectacle est toutefois recommandé dès 4 ans.

De la créativité, il y en aura aussi du côté de l’école de Perly-Certoux. Les amateurs des fameuses briques Lego seront aux anges ce week-end, puisque Marc et Thomas Deshusses, père et fils, qui ont fondé l’association GenevaBrick, organisent à la salle polyvalente une exposition, mais pas seulement. Les jeunes pourront laisser libre cours à leur imagination avec des jeux de construction à disposition. Rassurez-vous, les «AFOL», autrement dit «Adult Fan Of Lego», ne seront pas en reste…

En dehors de Genève

L’avantage d’être le seul canton à avoir congé, c’est de pouvoir profiter des autres régions de Suisse, avec tout simplement moins de monde autour de soi! Et pourquoi ne pas faire une sortie ludique samedi de 10 h à 17 h au domaine de Bel-Air, au Landeron, dans le canton de Neuchâtel? L’occasion de joyeusement se perdre dans son labyrinthe géant de maïs bio, ouvert jusqu’au mois d’octobre, pour découvrir 10 postes à poinçonner. Afin de profiter au maximum de ce lieu unique, l’entrée du zoo et ses 45 espèces est incluse avec le labyrinthe; une buvette est également à disposition pour vous abreuver.

Dès samedi, plongez-vous dans l’univers d’Harry Potter, à l’occasion du 25e anniversaire de la sortie de la saga en français, à la salle des combles, à la Maison de Commune, à Épalinges, dans le canton de Vaud. Cette nouvelle exposition de Chantal Diserens vous emmènera dans un dédale de décors aussi étonnants que magiques, s’inspirant de l’univers du jeune sorcier. Des créatures fantastiques vous attendent, à commencer par des dragons, phénix, hippogriffes ou encore strangulots. Les créations ont été réalisées en grande partie avec des matériaux de récupération.

Au cœur du splendide parc du Signal de Bougy, testez enfin votre patience et votre adresse sur un parcours de minigolf de 18 trous homologués. Il est accessible dès 4 ans et à tous les niveaux.

