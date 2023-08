Familles – Lutter contre l’inégalité des chances, pas à pas Le programme national de soutien aux familles isolées «petits: pas» est implanté à Genève depuis 2016. L’École des parents en suit une vingtaine par an. Judith Monfrini

Des enfants de deux familles, accompagnées par l’équipe de petits:pas, jouent dans les locaux de l’École des parents, à la Jonction. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

«Petits: pas» vise à renforcer les ressources des enfants en âge préscolaire et celles de leurs familles, pour tordre le cou à l’inégalité des chances à l’école, s’enthousiasme Katharina Schindler Bagnoud, directrice de l’École des Parents à Genève*. L’encouragement précoce a fait ses preuves, on sait que plus l’enfant est stimulé tôt dans son développement, plus ses chances de réussir à l’école sont élevées.»