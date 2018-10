Une femme agressée à Lyss à coups de pierre

Samedi 20 octobre 2018, vers 6 heures, une femme de 30 ans se trouvait au distributeur de billets à la gare de Lyss. Selon des indications, un inconnu l'a soudainement frappée par l'arrière sur la tête avec une pierre. Ensuite, il s'est dirigé vers un homme de 26 ans.

Lorsque ce dernier s'est éloigné en allant en direction des voies, où se trouvait un groupe de personnes, l'inconnu l'a suivi un instant mais a ensuite traversé les voies, s'éloignant ainsi en direction de la Bielstrasse. La femme a été blessée à la tête et emmenée à l'hôpital en ambulance.

L'inconnu est décrit comme âgé de 25 à 30 ans, mesurant entre 160 et 170 cm et de couleur foncée. Il portait une veste en tissu beige clair et un pantalon noir jusqu'aux genoux.

La police cantonale bernoise cherche des témoins. Les personnes pouvant fournir des indications sur l'incident ou l'inconnu sont priées de s'annoncer au numéro +41 32 344 51 11. ()