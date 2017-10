Une collision frontale fait neuf blessés

Deux voitures sont entrées en collision samedi soir sur la route principale à la hauteur de Wimmis (BE), non loin de Spiez. Trois personnes ont été grièvement blessées, six légèrement. Huit des victimes sont des touristes.

L'accident s'est produit peu avant l'entrée du tunnel de Simmenfluh: l'une des voitures, qui transportait huit touristes, s'est retrouvée sur la voie opposée avant d'entrer en collision avec une voiture venant en sens inverse. Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues.

Les blessés ont été transférés à l'hôpital en ambulance et en hélicoptère, indiquent la police cantonale et le ministère public régional de l'Oberland dimanche dans un communiqué. Deux des blessés graves, les conducteurs des voitures, étaient coincés dans l'habitacle des véhicules et ont dû être dégagés par les pompiers.

La route a été entièrement fermée au trafic durant près de deux heures. (ats/nxp)