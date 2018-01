Une alpiniste française secourue dans l'Himalaya

Une alpiniste française a été secourue lors d'une mission de sauvetage périlleuse sur le Nanga Parbat dans la partie pakistanaise de l'Himalaya, surnommée la «montagne tueuse», mais les recherches ont été annulées dimanche concernant un grimpeur polonais.

La Française Elisabeth Revol a pu être sauvée dans cette expédition compliquée lancée samedi après-midi par des alpinistes polonais appuyés par l'armée pakistanaise, qui n'a cependant pas été en mesure d'atteindre le Polonais Tomek Mackiewicz.

Rescuers save French climber Elisabeth Revol trapped on #Pakistan's 'killer mountain', but they are unable to reach Polish national Tomek Mackiewicz https://t.co/uAuLv9EkGd #NangaParbat pic.twitter.com/RmUsnAWpMd