Un voleur de 9 ans se fait pincer sur un échafaudage

Un enfant âgé de neuf ans et son complice de 13 ans suspectés d'avoir cambriolé un appartement à Paris ont été interpellés jeudi soir par la police, coincés sur un échafaudage, a-t-on appris vendredi de source policière.

Les deux jeunes cambrioleurs ont été arrêtés aux alentours de 22 heures, bloqués sur un échafaudage d'un immeuble de la capitale. Avant d'être interpellés, les deux suspects se sont débarrassés d'un sac contenant du matériel multimédia, d'un portefeuille et de l'argent.

La victime du cambriolage a expliqué aux policiers avoir tenté de maîtriser l'un des jeunes suspects qui a réussi à se dégager à coups de poings avant que lui et son complice ne prennent la fuite via l'échafaudage. Le plus jeune des interpellés âgé de neuf ans a été placé en foyer, le second a fait l'objet d'une garde à vue. (afp/nxp)