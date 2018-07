Un véhicule amphibie chavire: au moins 11 morts

Onze personnes ont trouvé la mort et sept ont été hospitalisés jeudi dans le chavirage d'un véhicule de tourisme amphibie sur un lac du Missouri. Trente et un passagers se trouvaient à bord quand l'accident s'est produit à Table Rock Lake, près de Branson, où des orages ont éclaté.

Un bateau transportant des touristes a chaviré puis coulé jeudi sur un lac dans le Missouri, pendant une violente tempête, faisant au moins onze morts dont des enfants, a indiqué la police locale.

Violents orages dans le Midwest américain

Sept personnes ont aussi été hospitalisées à la suite de l'accident, survenu sur le lac de Table Rock, alors que le Midwest américain est touché par de violents orages, et cinq autres sont toujours portées disparues, a indiqué lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Stone, Doug Rader.

BREAKING: This is video of what the waves were like on Table Rock Lake in Missouri tonight when the duck boat capsized. Man in this video says, “Never quite seen it this bad. Boats can’t get in. Boats can’t get out.” (Credit: Lakeside Resort) pic.twitter.com/HxB8aY2u0a

Les opérations de secours, interrompues par la nuit, doivent reprendre vendredi matin, avec la participation de plongeurs pour retrouver les disparus.

Parmi les blessés, deux se trouvent dans un état critique, selon la branche locale du Cox Medical Center, une structure hospitalière privée implantée dans le Missouri.

Le shérif Rader a précisé que 31 personnes étaient à bord du bateau amphibie, qui peut se déplacer sur la terre ferme à l'aide de roues. Des vents violents ont fait chavirer le bateau alors qu'il tentait de regagner la terre ferme.

La tempête «est arrivée très vite», a affirmé par téléphone à l'AFP Rick Kettels, le propriétaire du Lakeside Resort, un complexe hôtelier sur les rives du lac.

«J'ai vécu ici la plus grande partie de ma vie et je n'ai jamais vu une tempête aussi mauvaise», a-t-il déclaré, ajoutant que la météo locale n'avait pas averti de son imminence.

Such a sad day in Missouri.???? There are at least 8 fatalities following a capsized "Ride the Ducks" boat in Branson. Official cause is unknown, however, radar indicated winds of over 50 mph around the time of the crash. As of 11 P.M.: crews are still on scene searching the water. pic.twitter.com/fm4Bib0RP9