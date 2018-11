Un tireur fait deux morts dans un cours de yoga

Un homme a fait deux morts et trois blessés en tirant vendredi dans un établissement spécialisé dans les cours de yoga à Tallahassee, en Floride, a indiqué le chef de la police locale, précisant que le tireur était aussi décédé.

«A environ 17H47, la police de Tallahassee a répondu (à un appel) en référence à une fusillade. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé plusieurs victimes souffrant de blessures par balle», a déclaré Michael DeLeo, lors d'une brève conférence de presse.

Les services d'urgence «ont transporté cinq victimes aux hôpitaux des environs», dont deux ont succombé à leurs blessures à l'hôpital, a-t-il précisé, ajoutant que les trois autres blessés étaient dans un état critique.

