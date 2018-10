Un proxénète pourrait être élu à titre posthume

Un propriétaire de maisons closes et vedette de téléréalité, candidat officiel du parti républicain à l'assemblée du Nevada, est décédé mardi. Il pourrait tout de même être élu à titre posthume en vertu du code électoral de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis.

Personnalité truculente et contestée, même au sein de son parti, Dennis Hof a été retrouvé mort dans l'un de ses établissements, le «Love Ranch», selon le shérif du comté de Nye, situé à environ 250 kilomètres de Las Vegas.

Breaking: Dennis Hof, the brothel kingpin who was running for state assembly, is dead. https://t.co/R0RSzgKvuP



Here's more background on the man who billed himself as the "Trump from Pahrump": https://t.co/JprVPjkbKM pic.twitter.com/Bg21bojRjF