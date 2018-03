Un «prophète» soignait ses fidèles à l'insecticide

La justice sud-africaine a condamné à une amende le prophète autoproclamé d'une Eglise qui avait défrayé la chronique en aspergeant le visage de ses fidèles d'un insecticide destiné, selon lui, à les guérir de leurs maux ou péchés.

South African pastor who sprayed congregants in the face with insecticide is to pay a fine in order to avoid jail.



Lethebo Rabalago was arrested after it emerged he had used insecticide to "cure" his followers of cancer and HIV in 2016. https://t.co/lxndRjTJSM pic.twitter.com/8jTO9nac5P