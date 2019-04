Un prof s'électrocute pendant un cours

Un enseignant s'est électrocuté pendant un cours mardi après-midi à Hünenberg (ZG), a fait savoir la police cantonale zougoise. Ses collègues ont immédiatement réagi et l'ont réanimé.

Grièvement blessé, l'enseignant âgé de 27 ans a été réanimé par d'autres professeurs, a indiqué mardi la police zougoise. Les secours ont réussi à stabiliser l'état de l'enseignant qui a été héliporté dans un hôpital hors du canton.

La cause et les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Les élèves et les professeurs ont reçu un soutien psychologique. (ats/nxp)