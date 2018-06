Un meurtre résolu grâce à la généalogie génétique

Le mystère de l'agression sexuelle suivie du meurtre d'une adolescente américaine en 1986 a été résolu 32 années plus tard. Les autorités de l'Etat de Washington ont eu recours à la technique extrêmement novatrice de la généalogie génétique, ont-elles annoncé.

Un homme de 66 ans, Gary Hartman, a été interpellé mercredi et écroué. Il doit comparaître lundi pour se voir signifier les charges pénales pesant contre lui dans cette affaire qui avait choqué la commune de Tacoma, à l'extrémité nord-ouest des Etats-Unis.

Le 26 mars 1986, Michella Welch, 12 ans, avait disparu alors qu'elle jouait avec ses deux jeunes soeurs dans un parc public de la ville. Un chien policier avait retrouvé dans la soirée son corps, abandonné dans un ravin. L'enquête s'était ensuite enlisée, le dossier devenant un «cold case», c'est-à-dire une affaire non résolue.

L'ADN à la rescousse

Les avancées technologiques en matière d'ADN ont permis de relancer l'enquête en deux étapes. D'abord, en 2006, la police scientifique a réussi à reconstituer une empreinte ADN à partir d'éléments collectés sur les lieux du crime. Celle-ci n'a cependant révélé aucune correspondance avec les fichiers de délinquants connus aux Etats-Unis.

Douze ans plus tard, la percée a été réalisée grâce à la technique de la généalogie génétique, qui a recours aux bases de données et archives généalogiques incluant notamment des personnes ayant cherché à connaître leur ascendance.

«La généalogie génétique utilise la technologie de l'ADN pour associer un profil inconnu à un membre de sa famille. On a alors recours à la généalogie traditionnelle pour construire un arbre généalogique grâce aux sites internet disponibles publiquement», a expliqué vendredi dans une conférence de presse Donald Ramsdell, le chef de la police de Tacoma.

