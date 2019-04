Un homme prend en otage son ex-compagne

Un homme a pris en otage mardi pendant plusieurs heures trois personnes dans un pavillon à Lourdes, dont son ex-compagne qu'il a blessée. Il a été arrêté lors d'une intervention du Raid, selon le préfet et le procureur.

Agé d'une cinquantaine d'années, le preneur d'otages, un ancien militaire, était «connu de la justice pour des précédents vis-à-vis de son ex-conjointe», a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac.

Interrogé lors d'une conférence de presse sur les motivations du forcené, le procureur général de Pau, Michel Beaulier, a affirmé: «On est dans le cadre d'une séparation, non acceptée par l'auteur des faits, pour lequel la justice a eu à trois reprises à se prononcer, avec des moyens mis en oeuvre à l'égard de l'ex-compagne, qui bénéficiait d'un téléphone 'grave danger'».

