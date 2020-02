Un homme de 92 ans perd la vie au Tessin

Un Suisse de 92 ans est décédé dans un accident de la route, qui a eu lieu samedi peu après 17h30, sur l'autoroute A2, en direction du nord, à hauteur de Rancate (TI). Au total, cinq véhicules ont été impliqués.

Pour des raisons que l'enquête devra encore déterminer, la victime circulait dans le mauvais sens de la route, indique samedi la police cantonale tessinoise. L'homme est d'abord entré en collision avec deux voitures, qui ont poursuivi leur route, avant d'en heurter une troisième, puis une quatrième. Il a enfin terminé sa course contre la glissière de sécurité, sur la voie d'arrêt d'urgence.

Incidente di Rancate, un morto Deceduto nell'impatto un 92enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto che circolava in contromano, autostrada chiusa sino alle 24.00 in direzione nord https://t.co/Oj8ZPjf9yT pic.twitter.com/0339i0vNC1 — RSI News (@RSInews) February 8, 2020

Des équipes de secours, de police et de pompiers sont rapidement intervenues sur les lieux de l'accident. Les six occupants de deux autres véhicules impliqués, présents au moment de l'intervention des secours, ont subi des blessures légères. L'autoroute restera fermée 24 heures en direction du nord pour permettre des opérations de police et de nettoyage. (ats/nxp)