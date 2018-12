Un homme arrêté avant d'attaquer une synagogue

Les autorités américaines ont inculpé de soutien matériel à l'Etat islamique un homme, qui préparait une attaque contre d'une synagogue dans l'Etat de l'Ohio. Le suspect de 21 ans aurait conçu un plan détaillé pour tuer des fidèles dans une synagogue à Toledo pendant le shabbat.

Il a été arrêté vendredi alors qu'il pensait récupérer deux fusils d'assaut semi-automatiques des mains de ce qui était en fait un agent sous couverture. Les fusils avaient été rendus inoffensifs, a précisé lundi la police. Selon des documents officiels déposés devant le tribunal fédéral, l'homme s'inspirait de la propagande en ligne de l'Etat islamique, ainsi que de la fusillade survenue dans une synagogue à Pittsburgh en octobre et ayant causé la mort de 11 personnes.

A man was arrested for plotting an attack on a Toledo-area synagogue. In a separate case, a woman was arrested for buying materials to make a bomb. https://t.co/oySgpLkqVg