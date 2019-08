Un homme a été poignardé à Londres

Un homme a été grièvement blessé après avoir été poignardé jeudi devant le ministère de l'Intérieur, dans le centre de Londres, a annoncé la police. Cette dernière a procédé à une arrestation.

Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps, la police a précisé que les jours de la victime n'étaient pas en danger. «Un homme a été arrêté, suspecté d'avoir causé de graves lésions corporelles, et emmené au poste de police», a-t-elle ajouté, disant devoir encore déterminer «les circonstances exactes» de l'agression.

An injured man is helped by a medic and police outside the Home Office https://t.co/DkxyufDd8M pic.twitter.com/SiGxzAxw88