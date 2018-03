Un hélicoptère s'écrase, seul le pilote survit

Un hélicoptère s'est abîmé dimanche dans l'East River à New York. Ses cinq passagers sont morts dans l'accident, tandis que le pilote a réussi à s'en tirer, a rapporté la police.

Deux des passagers sont morts sur les lieux du drame tandis que les trois autres sont décédés ultérieurement à l'hôpital, a précisé lundi matin un porte-parole de la police. L'accident est survenu peu après 19 heures (minuit en Suisse), à proximité de la 90e rue, dans le quartier de l'Upper East Side. L'appareil, un Eurocopter AS350, était utilisé par une agence de vols touristiques de New York.

La cause de l'accident n'est pas encore connue. Des médias ont évoqué un appel de détresse du pilote juste avant le drame, évoquant un problème de moteur.

