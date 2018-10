Un garage à Môtiers en feu

Un incendie s'est produit jeudi en fin d'après-midi dans un garage de Môtiers (NE). Le feu a été maîtrisé au début de soirée. Une enquête est en cours par la police neuchâteloise, afin de déterminer les causes de ce sinistre.

«Plus de 25 pompiers avec une dizaine de véhicules et une demi-douzaine de policiers sont intervenus et le feu a été maîtrisé en début de soirée», indique vendredi la police dans un communiqué. Cette dernière précise qu'il n?y a pas eu de blessé, mais trois personnes ont été incommodées par la fumée et ont subi un contrôle.

La route et le trafic ferroviaire ont été interrompus durant l'intervention. Les trains ont recommencé à circuler jeudi vers 20h et la route a été rouverte vers 23h30. (ats/nxp)