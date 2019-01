Un drone chargé de sang finit sa course dans le lac

Un drone qui transportait un échantillon de sang sans importance est tombé dans le lac de Zurich vendredi matin. Il n'y a pas de blessé. L'appareil n'a pas encore été retrouvé.

L'engin est tombé dans la rade de Zurich, à environ 200m de la rive. Un employé de l'entreprise qui exploite le drone a informé la police vers 10h20. L'appareil n'a pas encore été retrouvé. Il a probablement coulé. Des plongeurs tentent de le récupérer, a indiqué la police municipale zurichoise.

Le drone transportait un échantillon de sang sans importance dans le cadre d'une phase de test de vols entre une clinique du groupe Hirslanden et le laboratoire central situé de l'autre côté de la rade.

Jusqu'à ce que la cause de l'accident soit connue, La Poste a décidé de suspendre les vols de drones de transport pour l'hôpital de Lugano et l'hôpital universitaire de Zurich. Les drones postaux ont effectué jusqu'à présent plus de 3000 vols sans accident à Lugano, Berne et Zurich, a indiqué La Poste.

L'appareil qui est tombé dans la rade de Zurich est un drone de type Matternet M2 V9 du fabricant américain Matternet. (ats/nxp)