Un bus touristique s'encastre dans une vitrine

«Le conducteur a été admis dans un hôpital du sud de Londres tandis que plusieurs passagers ont été pris en charge sur place par les ambulanciers», a indiqué la police dans un communiqué.

Dix blessés

Un bus à impériale s'est encastré jeudi matin dans la façade d'un cuisiniste dans le sud-ouest de Londres, faisant dix blessés, selon la police et les services d'ambulance. Deux passagers, qui étaient bloqués dans l'impériale du typique bus rouge londonien, ont été dégagés par les pompiers en milieu de matinée, a-t-elle précisé. Les services d'ambulance ont de leur côté indiqué avoir soigné dix personnes, dont trois ont été emmenées à l'hôpital.

Selon la police, l'accident s'est produit vers 06H55 (07H55 en Suisse) sur Lavender Hill, une rue à la circulation dense du quartier de Battersea. Le bus a partiellement démoli la façade du magasin et fait voler en éclats la vitrine.

London bus crash: Two trapped and multiple injured as double decker smashes into shop in Lavender Hill https://t.co/dbWMEuoXIu pic.twitter.com/7Jw7UdfCfE