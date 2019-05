Un avion privé s'écrase au Mexique, 13 morts

La carlingue d'un avion privé, qui avait disparu des écrans radar dimanche avec 13 personnes à son bord, a été retrouvée lundi dans l'Etat de Coahuila, au nord du Mexique, a-t-on appris lundi de source officielle.

L'avion, un Bombardier Challenger 601, était parti de Las Vegas aux Etats-Unis, et se rendait à Monterrey dans l'Etat de Nuevo Leon au Mexique, lorsqu'il a disparu des écrans radar. «Un survol aérien a permis de repérer les restes de l'avion dans une zone montagneuse difficile d'accès», indiquent les autorités de l'Etat de Coahuila dans un communiqué.

Dix passagers se trouvaient à bord et trois membres d'équipage, le pilote, le co-pilote et une hôtesse, précisent-elles. «Aucun survivant n'a été repéré», poursuit le communiqué. Dans un premier temps, les autorités avaient avancé le chiffre de onze passagers à bord.

Confirmado lamentablemente, el accidente en #México del avión N601VH Bombardier Challenger. pic.twitter.com/6Pji8iMZ8R — Nicolás Larenas ?? (@n_larenas) May 6, 2019

Selon des médias locaux, les passagers s'étaient rendus à Las Vegas pour assister samedi au match de boxe du Mexicain Saul «El Canelo» Alvarez contre l'Américain Daniel Jacobs. Les autorités ont indiqué que le mauvais temps pourrait avoir causé l'accident.

«Au cours des quatre derniers jours, nous avons eu des orages, de la grêle et des rafales de plus de 60km», a commenté sur la chaîne Milenio Francisco Martinez, ministre-adjoint à la Sécurité de cet Etat. Sur les premières images aériennes diffusées par les médias mexicains, on distingue un avion carbonisé et brisé en plusieurs parties dans une zone désertique. Monterrey est une riche ville industrielle du nord du Mexique, à trois heures d'avion de Las Vegas. (afp/nxp)