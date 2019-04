Trois alpinistes de renom emportés par une coulée

Trois alpinistes professionnels, dont deux Autrichiens et un Américain, ont disparu et sont présumés morts dans une avalanche après avoir tenté d'escalader un sommet du parc national de Banff, dans l'Ouest canadien, a annoncé jeudi l'agence fédérale des parcs.

Les trois alpinistes de renommée mondiale, l'Américain Jess Roskelley, 36 ans, et les Autrichiens Hansjörg Auer, 35 ans et David Lama, 28 ans, selon des médias spécialisés, ont disparu mardi soir et les autorités ont lancé des recherches aériennes mercredi.

Les trois hommes, décrits comme «des athlètes de montagne professionnels et très expérimentés», tentaient l'ascension de la face est du col Howse, au nord de Banff, en Alberta, une route «isolée» qui constitue «un objectif exceptionnellement difficile», a déclaré Parcs Canada dans un communiqué.

