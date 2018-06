Sous les bonbons, plus de 400 kilos de cannabis

Quelque 275 kilos de résine et 170 kilos d'herbe de cannabis ont été saisis par les douaniers d'Hendaye, à la frontière entre la France et l'Espagne, dans un camion transportant des sucreries, ont annoncé vendredi les douanes françaises.

La découverte s'est faite dans la soirée du 21 mai à l'occasion du contrôle d'un poids lourd arrivant d'Espagne, conduit par un chauffeur de nationalité italienne. A l'intérieur, 3.480 boîtes de bonbons chargées en Espagne et devant être livrées en Belgique.

Le contrôle de la marchandise a toutefois permis de découvrir, «derrière les palettes de sucreries, quatre palettes de cartons dans lesquels, à la place des bonbons» se trouvaient «des sachets transparents contenant tantôt de l'herbe, tantôt de la résine de cannabis», selon un communiqué des douanes.

«A l'issue du contrôle, les 445 kg de stupéfiants, le camion et sa remorque, 10.900 euros, 12 téléphones et 15.925 kg de bonbons ont été saisis», ont-elles ajouté. La valeur de la saisie est estimée à plus de trois millions d'euros sur le marché illicite de la revente. (afp/nxp)