Premier week-end sans fusillade depuis... 1993

New York a connu son premier week-end sans fusillade ni homicide depuis 25 ans, a indiqué lundi la police new-yorkaise (NYPD). La dernière fin de semaine sans aucune fusillade remontait à 1993, selon la police de cette ville de 8,5 millions d'habitants.

Cette parenthèse, dont s'est félicité le maire démocrate Bill de Blasio, a commencé jeudi à la mi-journée, après qu'un homme au volant d'une Nissan noire en a blessé un autre par balle vers 11h37 locales à Brooklyn, avant de prendre la fuite, a précisé un responsable policier au quotidien «The Daily News». Elle s'est terminée lundi à 13h15, lorsqu'un homme de 27 ans a pris une balle dans le pied dans le Bronx.

