Plusieurs sans-abri assassinés à New York

Quatre hommes sans-abri ont été battus à mort dans la nuit de vendredi à samedi à New York, dans l'est des États-Unis, a indiqué la police locale. Elle a arrêté l'auteur présumé de ces agressions, un autre SDF âgé de 24 ans.

Une cinquième victime, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital. L'agression a eu lieu dans le quartier de Chinatown, dans le sud de l'île de Manhattan, a précisé la police de Manhattan. L'auteur présumé a été rapidement identifié grâce à des témoins et arrêté en possession d'une barre de fer. Les victimes étaient apparemment endormies lorsqu'elles ont été frappées à la tête à coups de barre de fer, a expliqué un inspecteur.

???? WATCH LIVE as @NYPDPBMS Chief Stephen J. Hughes and @NYPDDetectives Chief Michael Baldassano provide preliminary details on the multiple assaults that occurred in the Chinatown area of Manhattan earlier this morning. https://t.co/IjBUYX2HA0