Nouvelle fusillade dans une école américaine

Au moins sept personnes dont plusieurs élèves ont été blessées mardi dans une fusillade dans une école de la banlieue de Denver, dans l'Etat américain du Colorado, a annoncé la police qui a arrêté deux suspects.

La situation est «toujours évolutive», a écrit le shérif du comté de Douglas sur Twitter, en précisant que ses agents cherchaient à identifier le ou les tireurs présumés. Les policiers ratissaient l'établissement pour établir si un tireur était toujours en liberté, a précisé une de ses adjointes, Holly Nicholson-Kluth, devant des chaînes de télévision locale.

#UPDATE Two suspects in custody, possibly one more on the loose, according to Douglas County Sheriff #stemshooting https://t.co/DLkApNk32p