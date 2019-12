Neuf morts dans un accident d'avion aux USA

Un petit avion s'est écrasé samedi au Dakota du Sud (nord des Etats-Unis), tuant neuf personnes dont deux enfants, a indiqué le régulateur aérien américain (FAA). Il s'agissait d'un PC-12 du fabricant suisse Pilatus.

A plane carrying "as many as 12 people" crashed shortly after take-off in Chamberlain, South Dakota, according to the FAA https://t.co/sJDdesLXYb pic.twitter.com/e5QtKM2A4z