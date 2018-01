Les coulées de boue font une 20e victime

Les 2100 secouristes de la région ont reçu ce week-end le renfort de 900 hommes venus des agences régionales et fédérales, dont les gardes-côtes, la marine et la Croix-Rouge. Une personne portée disparue a été retrouvée vivante samedi, mais les chances de découvrir des survivants dans le torrent de boue et de débris s'amenuisent d'heure en heure, a indiqué le shérif du comté de Santa Barbara, situé dans le sud de la Californie. Les 20 victimes sont âgées de 3 ans à 89 ans. Les dégâts couvrent une surface de 78 kilomètres carrés, a indiqué le département de la protection des forêts de Californie.

Among mudslide victims were children and retirees, longtime residents and immigrants https://t.co/BNZQA6Dsa4 pic.twitter.com/FHJhjDJK8x — Los Angeles Times (@latimes) 13 janvier 2018

Collines déboisées par les feux

Les coulées de boue ont été déclenchées par de fortes pluies sur les collines dénudées par les violents incendies du mois dernier. Certaines zones ont été ensevelies sous plus de 4,5 mètres de boue, ce qui rend les recherches très difficiles.

Les incendies en série de décembre ont brûlé toute la végétation qui maintenait le sol en place et ont déposé une couche cireuse sur la terre qui empêche l'eau de s'écouler en profondeur dans le sol. Les coulées de boue ont en outre entraîné la fermeture partielle de la route 101, qui longe la côte de l'océan Pacifique. (ats/nxp)