Les coulées de boue font une 19e victime

Les coulées de boue, qui ont dévasté mardi une partie du comté de Santa Barbara en Californie, ont fait une 19e victime, selon un nouveau bilan des morts diffusé samedi par les autorités américaines. Cinq personnes sont encore recherchées.

La dernière victime, retrouvée samedi, est une jeune femme de 25 ans. Sa soeur de 12 ans avait également été découverte morte. Leur maison, comme beaucoup d'autres, a été emportée cette semaine.

Une personne portée disparue a été retrouvée vivante samedi, mais les chances de découvrir des survivants dans le torrent de boue et de débris s'amenuisent d'heure en heure, a indiqué le shérif du comté de Santa Barbara, situé dans le sud de la Californie.

Among mudslide victims were children and retirees, longtime residents and immigrants https://t.co/BNZQA6Dsa4 pic.twitter.com/FHJhjDJK8x